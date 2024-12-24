Kırşehir’de dokuz aylık hamile kadın evinde ölü bulundu.
Olay, Ahi Evran Mahallesi 33. Sokak’taki bir apartman dairesinde yaşandı. 27 yaşındaki piyade astsubay M.A. evindeki odaya girdiğinde 26 yaşındaki hamile eşi H.A’nın kanlar içinde yerde yattığını gördü.
M.A, 112 Acil Sağlık ekiplerine bilgi verdi. Dokuz aylık hamile H.A, sağlık ekiplerince Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Ameliyata alınan H.A’nın bebeği sezaryenle kurtarıldı, anne müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Piyade astsubay M.A’nın Iğdır’da görevli olduğu, yıllık izinle Kırşehir’e geldiği öğrenildi.