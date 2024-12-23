New York metrosunda bir kadını yakarak öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı

ABD’nin New York kentindeki metroda bir kadını yakarak öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı.

New York kentindeki metroda uyurken ateşe verilen kadın öldü. Fotoğraflar: AA

New York (NY) kentindeki Coney Island-Stillwell Avenue metro istasyonunda bir kadın uyurken kimliği belirsiz bir adam tarafından ateşe verildi.

Kadın, olay yerinde ölürken polis, olay yerinde inceleme yaptı.

NY polis komiserinden açıklama

NY Polis Komiseri Jessica Tisch’in açıklamasına göre adı açıklanmayan şüpheli, Brooklyn’deki Stillwell Avenue’deki hattın son durağına doğru giden bir trende seyahat ederken aynı vagondaki bir kadını ateşe verdi.

Olayı fark eden polis, yangın söndürme tüpüyle kurbana müdahale etti fakat kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis kısa süre sonra şüphelinin tutuklandığını duyurdu.