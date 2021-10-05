Eski Danimarka başbakanı: Eski Fransa cumhurbaşkanı masanın altından kalçama dokundu

Danimarka’nın eski başbakanı Helle Thorning-Schmidt, eski Fransa cumhurbaşkanı Valery Giscard d’Estaing’in bir akşam yemeği sırasında masanın altından kalçasına dokunduğunu açıkladı.

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2011-2015 yıllarında görev yapan Thorning-Schmidt, anılarını kaleme aldı. Kitaptan bölümler yayınlayan Danimarka basınındaki haberlere göre aralık 2020’de hayatını kaybeden d’Estaing, Danimarka’nın başkenti Kopenhag’daki Fransa Büyükelçiliği’nde, bir akşam yemeğinde bir araya geldiği Thorning-Schmidt’i taciz etti.

Thorning-Schmidt, henüz başbakan değilken, Avrupa Komisyonu’nda görev yaptığı sırada, 2002 veya 2003 yılında olduğunu belirttiği yemekte yaşananları şöyle anlattı: “Giscard d’Estaing yanımda oturuyordu ve masanın altından kalçamı elledi. Delice bir andı. Kendime ne olduğunu sordum, yerimi değiştirdim ve bitti.”

Eski Fransa cumhurbaşkanı, WDR için çalışan Alman gazeteci Ann-Kathrin Stracke tarafından da tacizle suçlanmıştı. Alman gazeteci, geçen yıl Fransa’nın başkenti Paris’teki ofisindeki bir röportaj sırasında kendisine üç kez arkadan dokunduğu Fransız siyasetçi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Thorning-Schmidt, Danimarka’daki Ritzau Haber Ajansı’na şunları söyledi: “Bu davranış bugün cinsel taciz olarak nitelendirilir. Geçmişte, o yıllarda öyle değildi. Başka bir zamandı ama bana göre uygunsuz bir davranıştı ve beni çok kızdırmıştı.”