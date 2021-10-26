Eski AKP’li vekil: Yolsuzluk ve kara para aklama olağan hale geldi

Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu Türkiye’nin kara para aklama karnesi nedeniyle gri listeye alınmasından ötürü eski partisi AKP’yi eleştirdi.

Geçen hafta Uluslararası Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Türkiye’yi ‘kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele’de ‘yeterince çaba göstermeyen’ ülkelerin bulunduğu ‘gri liste’ye almıştı.

Yeneroğlu,Türkiye’nin 30 yıldır üyesi olduğu Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD) bünyesinde bulunan FATF tarafından gri listeye alınmasından hükümeti sorumlu tuttu.

Eski AKP’li vekil şunları söyledi:

“Siyasi nüfuz sahibi kişiler eliyle yargı organlarının da kara paranın aklanması konusuna göz yumar hale düştüğü iddiaları endişe vercidir.”

“Bu tablonun sorumlusu yolsuzluk, rüşvet ve kara para aklanmasını adeta olağan bir iş haline getiren tutumlar sergileyen hükümetin ta kendisidir.”

“Kamuoyuna yansıyan bakan seviyesindeki yolsuzluk iddiaları hakkında bile hiçbir işlem yapılmamaktadır. Kendi şirketinden kendi bakanlığına emsal fiyatının çok üstünde ihalesiz mal alan ticaret bakanı yalnızca görevden alındı. Yaptığı yanına kar kaldı.”