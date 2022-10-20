Eski ABD başkan yardımcısı Pence’den Trump’ın başkanlık adaylığını desteklemeyeceği iması

Eski ABD başkan yardımcısı Mike Pence, birlikte çalıştığı eski başkan Donald Trump’ın 2024 başkanlık seçimlerine adaylığını koyması halinde ‘daha çok tercih edeceği başka birisi olabileceğini’ söyledi.

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Pence, Georgetown Üniversitesinde katıldığı bir programda, Trump’ı gelecek başkanlık seçimlerine aday olması halinde desteklemeyebileceğini ima etti.

AA’nın haberine göre Pence, Trump’ın tekrar başkan adayı olması halinde destekleyip desteklemeyeceği sorusuna “Yani daha çok tercih edeceğim başka birisi olabilir” yanıtını verdi.

Siyasi analistler, Pence’in sözlerini, kendisinin 2024 ABD Başkanlık seçimlerine aday olmayı düşündüğünün en son muhtemel göstergesi olarak değerlendiriyor.

Trump’la arası açılmıştı

2020 Başkanlık seçimlerinde ‘sahtekarlık’ yapıldığı yönündeki iddiaları ve 6 Ocak Kongre baskını üzerine Trump’la arası açılan Pence, Trump’ın seçmen tabanını karşısına almamak için onu kamuoyu önünde eleştirmekten kaçınıyor.

8 Kasım’daki ara seçim kampanyalarında 2024 Başkanlık seçimlerine aday olabileceğini ima eden Trump’sa adaylığı konusunda şu ana kadar net bir açıklama yapmadı.