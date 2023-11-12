Eşini ve üç çocuğunu öldürdü, intihar girişiminde bulundu

İstanbul Beyoğlu’nda bir kişi, eşini ve üç çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu.

AA’nın haberine göre Hacıahmet Mahallesi Yokuşbaşı Sokak’taki bir binada ikamet eden Özgür N. (33), henüz belirlenemeyen nedenle eşi Sevilay N. (40) ve üç çocuğunu silahla vurduktan sonra intihar girişiminde bulundu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sevilay N. ve üç çocuğunun hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık görevlileri, ağır yaralı Özgür N’yi hastaneye kaldırdı.

Polis ekiplerinin çalışması sürüyor.