Yaramazlara biraz batar!

Eşini ve arkadaşını sokak ortasında öldürdü, intihar etti

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, eşi ve arkadaşını tüfekle öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Emin Ülker (38), Atalar Mahallesi 1343 Sokak’ta, eşi Özlem Ülker (39) ile kendisi gibi düğünlerde müzisyenlik yapan arkadaşı Yusuf Cavlak’a (37) silahla ateş edip kaçtı.


Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Cavlak’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Özlem Ülker, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, 1333/1 Sokak’taki bir bahçede, saldırıyı düzenleyen Emin Ülker’in cesedini buldu. Ülker’in olayda kullandığı silahla intihar ettiği belirlendi.

Sosyal medyada paylaşmış

Emin Ülker’in bir süre önce sosyal medya hesabından, “Benim ölümümden Yusuf Cavlak ve eşim Özlem Ülker sorumludur. Hakkım herkese helal olsun varsa. Eşim ve Yusuf Cavlak harici” şeklinde paylaşım yaptığı öğrenildi.

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