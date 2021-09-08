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Yaramazlara biraz batar!

Eşini tabancayla yaralayan adam çevredekiler tarafından yakalandı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini tabancayla ağır yaralayan kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Kazım Karabekir Mahallesi Demirci Sokak’ta, çocuğunu okula bıraktıktan sonra evine giden G.C. ile eşi Y.C. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.C, yanındaki tabancayla G.C.’ye ateş etti.


Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle ağır yaralanan kadın, 112 Acil Servis ekibince Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Çevredekiler tarafından yakalanan Y.C. ise polis tarafından gözaltına alındı.

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