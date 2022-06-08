Eşini öldüren adama verilen müebbet hapse istinaftan ‘iyi hal’ indirimi: 23 yıla düşürüldü

Konya’nın Çumra ilçesinde eşini öldüren erkek hakkında yerel mahkemenin verdiği müebbet hapis kararının istinaf mahkemesince bozulmasının ardından yeniden yargılanan sanığa 23 yıl hapis cezası verildi.

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Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ali Rıza Yüzer, müştekiler ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen sanık, ‘pişman olduğunu’ iddia etti.

Maktul Sadife Yüzer’in kardeşi Rıfat Yıldız ise şunları dedi: “Aile olarak hayatımız karardı. Bir Kurban Bayramı’nda ablamın kolu kırılmıştı, sorduğumuzda ablam düştüğünü söylemişti. Bunu da sanık yapmış, ablam bizi ve çocuklarını korumak için söylememiş sonradan öğrendik.”

Mahkeme heyeti, sanık Ali Rıza Yüzer’e ‘Gebe olduğunu bildiği eşini kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırış müebbet hapis cezası verdi.

Heyet, bu cezayı ‘haksız tahrik’ ve ‘iyi hal’ indirimiyle 23 yıla düşürdü.

Duruşmanın ardından gazetecilere konuşan müşteki avukatı Buğra Büyükağaçcı, karara tepki gösterdi.

Büyükağaçcı, Yargıtaya başvuracaklarını söyledi.

Rıfat Yıldız da indirim uygulanmasının çok üzücü olduğunu ifade etti.

Ne olmuştu?

Çumra ilçesi Dineksaray Mahallesi’nde 16 Aralık 2020’de tartıştığı altı aylık hamile eşi Sadife Yüzer’i (35) pompalı tüfekle öldüren Ali Rıza Yüzer hakkında ‘Gebe olduğunu bildiği eşini kasten öldürme’ suçlamasıyla dava açılmıştı.

Konya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce yargılanan sanığa ‘Gebe olduğunu bildiği eşini kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmiş, ceza ‘iyi hal’ indirimiyle müebbet hapse çevrilmişti.

Kararın gerekçesinde, Yüzer’in, ‘eşinin yarasına tampon yapmasının ‘iyi hal’ kabul edildiği’ belirtilmişti.

Yerel mahkeme sanığa ‘haksız tahrik’ indirimi uygulamamıştı.

Konya Bölge Adliye Mahkemesi, sanığın cezasını fazla bularak yerel mahkemenin kararını bozmuş, sanık yerel mahkemede yeniden yargılanarak aynı gerekçelerle ‘müebbet hapis cezası’na çarptırılmıştı.