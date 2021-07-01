Eşini kanser, ebeveynlerini ‘corona’dan kaybetti; ‘yeni bir başlangıç’ için gittiği Florida’da yıkılan binanın altında kaldı

Eşini kanserden, ebeveynlerini ‘corona’dan kaybeden adam, ABD’nin Florida eyaletinde yıkılan binanın altında kaldı.

Fotoğraf: Twitter

ABD’nin Florida eyaleti Miami şehrinin Surfside bölgesinde 13 katlı binanın kısmen çökmesi sonucu hayatını kaybeden iki kız çocuğunun cansız bedenine ulaşılmasıyla toplam can kaybı 18’e yükseldi. Enkaz altında olduğu düşünülen kişiler için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

New Jersey’de yaşayan Harry Rosenberg, karısını kanser ve her iki ebeveynini de Covid-19 sebebiyle kaybettiği bir yılın ardından Florida’daki yeni sahil dairesinin bir değişiklik olacağını düşündü.

Rosenberg, Surfside kasabasındaki evde kızı ve damadıyla vakit geçirirken bina çöktü. Üç aile üyesi de enkazda kayıp.

52 yaşındaki varlık yöneticisini geçen hafta sinagogda gören Steve Eisenberg, “Bana ‘Hayatımın yeni sayfası’ demişti. Cehennemi yaşadı. Ailesi vefat etti. Eşi vefat etti” dedi.

Rosenberg’in 30 yıldan uzun süredir arkadaşı olan Maurice Wachsmann, karısı geçen yaz beyin tümörü nedeniyle ölmeden önce, üç yılını onunla ilgilenerek geçirdiğini söyledi.

AP News’a konuşan Wachsmann, “Hayatını beklemeye almıştı” dedi.