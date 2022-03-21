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Yaramazlara biraz batar!

Eşini 23 yerinden bıçaklayan adama tahliye isteyen savcıyla serbest bırakan hakime görev yeri değişikliği


Boşanma aşamasında olduğu eşini 23 yerinden bıçaklayan adamın tahliyesini isteyen savcıyla tahliye eden hakimin görev yerlerini değiştirildi.

AA’nın aktardığına göre Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Tokat’ta boşanma aşamasında olduğu eşini 23 yerinden bıçaklayan Samet Ağ’ın tahliye edilmesiyle ilgili savcı ve hakim hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) inceleme izni vermişti.


Bunun üzerine HSK İkinci Dairesi, soruşturmaya konu iddialarla ilgili inceleme kapsamında, soruşturma sonuçlanana kadar hakimin Şırnak Silopi, savcınınsa Bitlis Mutki’de geçici görevlendirilmesine karar verdi.

Ne olmuştu?

Özlem Ağ, Tokat merkeze bağlı Mülk köyünde, 1 Nisan 2021’de boşanma aşamasındaki eşi Samet Ağ tarafından 23 yerinden bıçaklanmış, uzun süre hastanede tedavi görmüştü.

Olayın ardından gözaltına alınan ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Samet Ağ, bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Ağ, Tokat başsavcılığının itirazı üzerine tekrar tutuklanmıştı.

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