Eşine intihar notu yazdırıp öldürmeye çalışan koca hakkında müebbet hapis istemi

Antalya’da zorla intihar notu yazdırıp boşanma protokolü imzalattığı eşini öldürmeye çalıştığı gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Muratpaşa ilçesindeki evinde 25 Haziran’da ağır yaralı olarak bulunan A.K.’yi bıçaklayarak, boğmaya çalıştığı ve ilaç içirip öldürmeye teşebbüs ettiği belirtilen Soner K. hakkında ‘eşi kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan hazırlanan iddianame, Antalya 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

İddianamede, A.K.’nin sabah işe gitmek için kapıyı açtığı sırada boşanma aşamasında olduğu eşi Soner K.’nin kendisini bıçak ve silahla tehdit ederek eve soktuğu belirtildi. Eşine zorla boşanma protokolü imzalatan ve daha sonra bıçakla göğsünden yaralayan Soner K.’nin, yarasına tampon yapmak isteyen kadına, “Bırak kanayacak, gebereceksin” diyerek engel olduğu ifade edildi.

Daha sonra eline kalem tutuşturarak “Ölümümden kendim sorumluyum” notunu yazdırıp imzalattığı A.K.’nin başına poşet geçirip boğmaya çalıştığı ve 14 tansiyon ilacını zorla içirdiği kaydedildi.

Suç delillerini yok etmeye çalışan Soner K. evden ayrıldıktan saatler sonra kendine gelen kadının komşusunu arayarak yardım istediği, evde bulunan intihar notunun üzerinde Soner K.’nin parmak izinin tespit edildiği bildirilerek müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamede ayrıca, Soner K.’nin, ifadesinde, eşinin kendi rızasıyla boşanma protokolünü imzaladığını ve kendisine zarar vererek suçu üzerine attığını öne sürdüğü belirtildi.