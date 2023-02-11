Esin Övet: Depremzedeye bağıramazsın

Bir depremzede; “100 TL’ye temizliğe gittiğim paralarla aldığım evim yıkıldı. Üstümde başımda kalmadı. Islak kıyafetlerimle kaldım. Gelen yardımlardan bir mont almaya gittim bana, ‘Senin bedenine göre mont yok’ diye bağırdılar” diye ağlıyordu.

Yok arkadaş yok. Bağıramazsın.

Depremzedeye bağıramazsın. Onu hor göremezsin. Onu aşağılayamazsın. Yapamazsın arkadaş yapamazsın.

Bu kış gününde evsiz, barksız, çatısız, ailesiz, anasız, babasız, çocuksuz, kardeşsiz, ablasız kalmış insana bağırmazsın. Senin görevin gelen yardımları en iyi şekilde ulaştırmak. Üstelik oradaki insanın, normal zamanda ona ihtiyacı yok.

Sen bu zor günlerde, kendi insanına bu terbiyesizliği yapamazsın.

Esin Övet’in yazısı