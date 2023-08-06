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Yaramazlara biraz batar!

Eşi ve dört yaşındaki oğlunu öldüren erkek gözaltına alındı

Denizli’nin Tavas ilçesinde tartıştığı eşi ve dört yaşındaki üvey oğlunu evinin balkonunda bıçakla öldüren kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: Temsili (AA)

AA’nın haberine göre, Yaka Mahallesi’ndeki iki katlı bir evin ikinci katında yaşayan inşaat işçisi Ümit Mutlu A. (26) ile eşi Büşra A. (24) arasında tartışma çıktı.


Tartışmanın ardından Ümit Mutlu A, balkona kaçan eşi ve eşinin önceki evliliğinden olan oğlu H.G’yi bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Büşra A. ile oğlu H.G’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Anneyle oğlunun cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Pamukkale Üniversite Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis zanlıyı gözaltına aldı. Ailenin Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından şubat ayında Kahramanmaraş’tan Denizli’ye geldiği ve Tavas’a yerleştiği öğrenildi.

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