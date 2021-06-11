Esfender Korkmaz: Havuç yiyen biz olmamalıyız

İşsizliğin sonucu gelir dağılımında aşırı bozulma ve yoksulluktur.

Türkiye’de işsizlik arttı, işsizlikle birlikte yoksulluk arttı fakat bu defa da devlet yoksula sahip çıkmıyor.

AKP Genel Başkanı Erdoğan grup toplantısında; muhalefetin açlıktan bahsetmesi nedeniyle ”Aç olanları buyurun siz doyurun” dedi.

Bu söz açıkça, iktidar partisinin yoksul ve aç olanları dışladığını gösteriyor. Zira yoksulluğu önlemek ve açları doyurmak devletin işidir. Devlet halkın refahını sağlamak için vergi toplar. Aynı halk devlet yönetimini geçici olarak seçtiği iktidara emanet eder. Siyasi iktidar devleti işsiz ve yoksul yaratmak için değil, bunları çözmek için görev alır. Bu sorunları muhalefete bırakanlar, iktidarı ve devlet gücünü de muhalefete vermek zorundadırlar.

Halkın siyasi tercihini kendi geleceği için iyi kullanması gerekir.

Sosyal medyada dolaşan bir benzetme var;

Yarış atı yarışı kazanırsa, at sahibi 2 milyon lira alır. Jokey 200 bin lira alır. Ata da havuç verirler.

Havuç yiyen biz olmamalıyız.

Esfender Korkmaz’ın yazısı