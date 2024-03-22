Esfender Korkmaz: Yüzde 50 faiz çözüm olur mu?

Yüzde 50 nominal faiz neden çözüm değil?

Eksi reel faiz devam edeceği için TL’den kaçış da ve enflasyon da devam edecektir.

Sayın Cumhurbaşkanı aynı zamanda Hükûmetin de başıdır. Türkiye’de ekonomik istikrar sorunu yok diyor. Sorunu tespit ve teşhis etmeden çözüm getirmek imkânı yoktur. Hükûmetin, Merkez Bankası Başkanı ve Hazine ve Maliye Bakanı’nı getirmesi ekonomik istikrar sorunu var ve bunu çözelim diye değil, pozitif algı yaratarak, dışardan borç alabilmek içindi.

Mamafih MB Başkanı gitti, Şimşek de rasyonel politika dediği vergileri artırmakla sınırlı kaldı. Bütçede popülizmi, kamu kaynaklarının seçim odaklı kullanılmasını engelleyemedi.

Seçim sonrasında bu yılın ikinci yarısından sonra ekonomide düzelme olacak demek yanlıştır. Çünkü seçim popülizminin bozacağı dengeleri kısa sürede düzeltmek mümkün değildir. Kaldı ki, ne değişecek de ekonomide düzelme olacak?

O zaman TÜFE oranı yüzde 50’ye düşmez. Eksi reel faiz devam eder.

Eksi reel faiz, tüketimi artırır. Çünkü tüketimin fırsat maliyeti olan faiz maliyeti düşüktür. Para cep yakar. Paradan kaçış hızlanır. Enflasyon artar. Buna karşılık eksi reel faiz, yatırımların maliyetini düşürür ve eğer güven unsuru gibi diğer şartlar uygunsa yatırımları teşvik eder.

Reel gelirler düşük olsa da tüketim artabilir, tasarruf düşer ve tüketici borçlanır eksi tasarrufa geçer. Tüketime devam eder. Ancak Türkiye’de güven sorunu olduğu için faiz sıfır da olsa ciddi yatırım yapan çıkmaz.

Esfender Korkmaz’ın yazısı