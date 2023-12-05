Kasım ayı yıllık TÜFE oranı yüzde 61,98 olarak açıklandı. TÜFE’ye yakın bir gösterge olan İTO ücretliler geçinme endeksi ise yüzde 73,89 olarak açıklandı. Arada 11,91 yüzdelik puan fark var.

Dünya yüzde 5 üstünde bir enflasyonu riskli görürken, bizde iki kamu kurumu arasında açıklanan enflasyon farkı 11,91 yüzdelik puandır.

TÜİK yıllık yurt içi ÜFE oranı daha düşük 42,25 olarak açıklandı. İTO’nun toptan eşya fiyatları ise yüzde 65,01 olarak açıklandı. Arada daha yüksek 22,76 yüzdelik puan fark var.

Yİ-ÜFE maliyetleri gösteriyor. Üretimde ithal girdi payı yüksektir. Yüksek maliyet artışları kurların enflasyonun üstünde artışından ileri geliyordu. Demek ki şimdi kur artışı enflasyonun altında kaldı. Mamafih 2023 başından beri 11 ayda TÜFE artışı yüzde 60,9 iken dolar kurundaki artış daha düşük yüzde 54,16 oldu.

Sorun yıllık TÜFE olarak, çekirdek enflasyon (B)’nin 67,27 olarak yıllık TÜFE oranından, yüzde 61,98’den, daha yüksek olmasıdır. Bunun özeti şöyledir; “enflasyonun nedeni yapısaldır ve yapısal sorunları çözmeden TÜFE’yi düşürmek zordur.’’

Buna rağmen Sayın Cumhurbaşkanı “Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz’’ diyor.

Esfender Korkmaz’ın yazısı