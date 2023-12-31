Esfender Korkmaz: Türkiye’nin yerli ve milli bir dış ticaret politikası yok

Her sene ihracatta ilk sırayı Almanya alıyor; İthalatta Çin alıyor.

İhracatın yüzde 42’sini Avrupa Birliği’ne yaptık. Yüzde 1,3’ünü Çin’e yaptık. 11 ayda toplam dış ticaret açığının;

*Yüzde 1,1’ini AB’ye;

*Yüzde 38,7’sini Çin’e;

*Yüzde 27,2’sini Rusya’nın başı çektiği Bağımsız Devler Topluluğu’na karşı verdik.

Yine 11 ayda; İsrail’e 5 milyar dolar ihracat ve İsrail’den 1,5 milyar dolar ithalat yaptık. İsrail’e karşı 3,5 milyar dolar dış ticaret fazlamız var.

Genel olarak değerlendirdiğimiz takdirde;

1.Bizi Batı sömürmüyor. Rusya ve Çin sömürüyor. Buna rağmen neden Batı düşmanlığı yapıyoruz?

2.Dış açıklar yoksulluk yaratır. Ekonomik krizlerin temelinde yer alır.

3.Türkiye’nin yerli ve millî politikası olsaydı, dış ticaret fazlası verirdi. İktidar yerli ve millîyi, ithalat kartelini gizlemek için paravan olarak kullanıyor. İthalat kartelinin kim olduğunu herkes biliyor. Ama iktidar ortakları, muhalefet ve finansçılar, kimse dile getirmiyor.

Esfender Korkmaz’ın yazısı