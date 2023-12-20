Esfender Korkmaz: Türkiye bugünkü politikaları değiştirmeden sittin sene ciddi yabancı yatırım sermayesi çekemez

Türkiye bu günkü koşullarda teşvik verse de yabancı yatırım sermayesi çekemez. Çünkü Fredoom House demokrasi endeksine göre, Türkiye 2017’den beri, demokraside özgür olmayan ülkeler statüsündedir.

World Justice Project – WJP ( Dünya Adalet Projesi), “2022 Hukukun Üstünlüğü Endeksi”ne Göre Türkiye, 0.42 puanla 140 ülke arasından 116. sırada yer aldı.



Bölge olarak “Doğu Avrupa ve Asya” kategorisinde yer alan Türkiye, 14 ülke içerisinde sonuncu sırada yer aldı.

Üç raiting Kuruluşunun üçünün de Türkiye notu’’ aşırı spekülatif yatırım yapılamaz ‘’ şeklindedir.

Dış borçlarda temerrüt risk primini gösteren CDS oranı da 3,20 ‘ye geriledi ve fakat halen Dünyada en riskli üçüncü ülkeyiz.

Özet olarak; ciddi yabancı yatırım sermayesi, Bakanın veya MB’ başkanının nerden geldiklerine göre karar vermez, önce uluslararası kuruluşların değerlendirmesine bakar, sonra içerde siyasi yandaş olmayan ve spekülasyona bulaşmamış ciddi şirketlerle konuşur. Sonrasında karar verir.

Bu demektir ki; Türkiye demokrasi ve hukukun üstünlüğüne yeniden geçmeden, bu günkü politikaları değiştirmeden sittin sene ciddi yabancı yatırım sermayesi çekemez.

Esfender Korkmaz’ın yazısı