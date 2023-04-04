Esfender Korkmaz: TÜFE’nin teknik olarak daha yüksek olması gerekiyor

2021 sonunda kur artışları sanayide maliyet artışı yarattı. Önceleri yüzde 10 kronikleşmiş enflasyon talep artışı ve yapısal sorunlardan kaynaklanıyordu. 2021 sonu ve 2022 yılı enflasyonu maliyet artışı ve bunun perakendeye yansımasından kaynaklandı. Ne var ki 2022 kur artışı enflasyonun altında kaldı. Buna rağmen Yİ-ÜFE, TÜFE’nin çok üstünde kaldı. TÜFE düşük çıktı.

Eğer üretici maliyetleri perakendeye iletemez ise, ya geriye işçiye yansıtması lazım veya iflas etmesi lazım.

Özetle nerden bakarsak bakalım, TÜFE’nin teknik olarak ilan edilenden daha yüksek olması gerekiyor.

Esfender Korkmaz’ın yazısı