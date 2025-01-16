Esfender Korkmaz: Trump, spekülatörlerle ekonomiyi yönetmeye çalışırsa doları çok sorun bekliyor

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Dolar endeksinin 60 yıllık seyrini gösteriyor. En yüksek olduğu tarih, 1 Şubat 1985‘tir. Endeks değeri 160,410 dur. En düşük olduğu zaman 1 Mayıs 2008’dir. Endeks değeri 72,879‘dur. Bu oranlar Dolar endeksinin uzun dönemde ne kadar kırılgan olduğunu gösterir.

Bundan sonrası Trump’ın tutumuna bağlı olarak değişecektir. Söz gelimi;

Trump, gümrük tarifesini değiştirir ve Çin’e yüksek kotalar uygularsa, ara malı ve hammadde ihtiyacı artar ve ekonomi daralır.

Aslında Trump devlet yönetmekle şirket yönetmeyi aynı çizgide görüyor. Oysaki ABD başkanlık ekonomi danışmanlarının ve Fed başkanlarının çoğu Nobel ödülü almış kişilerdir. Korkarım Trump bunlarla değil de, Elon Musk gibi spekülatörlerle ekonomiyi yönetmeye çalışırsa, ABD’yi ve doları çok sorun bekliyor olacaktır.

Esfender Korkmaz’ın yazısı