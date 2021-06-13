Esfender Korkmaz: Teşhis koyamayan bir iktidar çözüm üretemez

Söylediklerine ve dünya kalkınma verilerine bakarsak siyasi iktidarın halktan ayrı bir hayat yaşadığı ve bilerek veya bilmeyerek yoksulluğun farkında olmadığı sonucu çıkıyor.

AKP iktidarı bu gerçeği göremiyorsa, yapması gereken uluslararası kuruluşlara kulak vermektir.

Akabinde çözüm üretmektir. Zira teşhis koyamayan bir iktidar çözüm de üretemez.

Çözüm üretmek yerine, yoksulluğu görmezden gelmek veya daha fazla dua okuyarak yoksulluğu bastırmak stratejisi, hem yoksulluğu çözmez, hem de dine zarar verir.

Bugün yaşadıklarımız hayatın normal akışına aykırıdır ve değişmesi gerekir.

Bunun için iktidar ne yaparsa yapsın bu doğal kuralı durduramaz.

Esfender Korkmaz’ın yazısı