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Yaramazlara biraz batar!

Esfender Korkmaz: Seçim sonrası kurlar düşer

Millet ittifakının aday açıklaması bile, Türkiye’nin dış tahvillerinde iflas risk primini gösteren CDS oranının düşmesine neden oldu. Yerli ve yabancı sermayenin, hükümete güveni artarsa, Türkiye dışardan daha ucuza borçlanır.

Bu söylediklerim, Altılı masanın ortak politikalar mutabakat metninde doğrudan veya dolaylı olarak var. Seçim sonrası iktidar değişirse, ekonomide riskler azalacak ve döviz sepetine karşı halen yüzde 41,27 oranında daha düşük değerde olan TL değer kazanacak, yani kurlar düşecektir.


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