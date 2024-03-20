Esfender Korkmaz: Rasyonel politikaların adı var, kendi yok

Hazine ve Maliye bakanı geldikten sonra ilk iş olarak, Temmuz ayında genelde yüzde 18 olan, bazı mallarda yüzde 8 olan KDV oranlarını yüzde 20’ye çıkardı.

Yine, Hazine ve Maliye Bakanının konuşmalarından, seçim sonrasında KDV ve ÖTV’de artış yapılacağı şeklinde bir beklenti ortaya çıktı.

Şimşek ayrıca, bütçe ile bir süre yeni yatırım yapılmayacağını da açıkladı.

Gerçekte, devlet bütçe ile altyapı yatırımı yapmaz ise, özel sektör de fabrika kurmaz. Üretim ve mal arzı daralır. Mal kıtlığı fiyatları artırır. Tüketim vergilerini artırmak fiyatları artırır. Asgari geçim seviyesinde talebi düşürmez.

Çözüm; Vergileri artırmak değil, kamu harcamalarında popülizmi, lüksü ve yolsuzluğu kaldırmaktır.

Esfender Korkmaz’ın yazısı