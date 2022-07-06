Esfender Korkmaz: Patlayan ihracat değil, dış ticaret açığı

Akademisyenler arasında çok sık rastlanır. Konuyu dağıtanlar araya İngilizce kelime sıkıştırır. Hükümet de sıkışınca, ihracat patladı diyor. Ticaret Bakanlığı Haziran ayı dış ticaret verilerini açıklarken, ‘tüm zamanların en yüksek ihracatı’ diyor.

Gerçekte ise patlayan ihracat değil, patlayan dış ticaret açığıdır. Eğer ihracatı ithalat ve dış ticaret açığı ile birlikte değerlendirirsek, gerçekte Türkiye’nin ithalat yapmadan ihracat malı üretemeyeceğini ve ihracat artışının kendinden daha yüksek ithalat artışı ve dış ticaret artışı yarattığını görebiliriz. Buna rağmen Ticaret Bakanlığı yalnızca ihracattaki artışı ve yalnızca bu artışın grafiğini veriyorsa, kafasını kuma sokmuş oluyor.

Esfender Korkmaz’ın yazısı