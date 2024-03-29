Esfender Korkmaz: Paralı ve ideolojik eğitim toplumda kastlaşma yarattı

İstanbul’da yabancı bir kolejin 2024-2025 ders yılı kayıt ücreti 830.000 lira. Daha yüksek olanlar da var. Eğer taksite bağlanırsa, 1 milyon 150 bin liraya çıkıyor. Aylık taksit 100 bin liraya geliyor.

Devlette 100 bin lira aylık alan yok. Özel sektörde çalışanların binde biri belki bu ücretleri ödeyebilir. Özel sektörde slogan “servet kazanmakla değil, tasarrufla oluşur.”

O zaman bu paraları kimler ödüyor? Hangi kazançla ödüyor?

2022 yılında MB ödemeler bilançosunda 26,4 milyar dolar kaynağı belirsiz para girişi vardı. Bu paraları kimler, nereden ve nasıl getirdi?

Anayasa’nın 130. maddesinin ikinci paragrafında “Kanunda gösterilen usul ve esaslara göre, kazanç amacına yönelik olmamak şartı ile vakıflar tarafından, Devletin gözetim ve denetimine tâbi yükseköğretim kurumları kurulabilir.” deniliyor. Ama Vakıf Üniversitelerini kuranlardan bazıları kendi şirketleri üstünden inşaat ve alım işlemi yapıyor ve biri on göstererek para kazanıyorlar.

Esfender Korkmaz’ın yazısı