Esfender Korkmaz: Özelleştirme gelirleri bitti, uçan kuştan vergi dönemi başladı

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Gelir dağılımındaki dengesizlik, toplumsal kutuplaşmayı artırır. Zengin ve fakir arasındaki uçurum derinleştikçe, toplumda sınıf ayırımları belirginleşir. Bu durum, toplumsal huzursuzluklara, güvensizliğe ve toplumsal uyumun bozulmasına yol açar.

Son üç yılda sanayi üretim endeksi düştü. 2022 de 122,2 olan sanayi üretim endeksi, 2024 yılında 112,4’e geriledi. İmalat sanayiinde yıllık ortalama kapasite kullanım oranı 2022 de 77,21 iken 2024’te 75,93’e geriledi. Sanayi sektörü 2024 ikinci çeyrekte yüzde 1,6 ve üçüncü çeyrekte yüzde 2,2 oranında küçüldü.

2024 son çeyrekte GSYH da düşme bekleniyor.

Kamu özel işbirliği yoluyla, atıl altyapı yatırımları ödemeleri ve yüksek talep garantisi ödemeleri nedeni ile ülkenin gelecek yıllardaki bütçesi de ipotek altına alındı. Özelleştirme gelirleri de bitti. Bunun içindir ki uçan kuştan vergi dönemi başladı. Bu durum özel sektörü zorluyor. İflaslar ve işsizlik riski arttı.

Yalnızca enflasyon olsa, istikrar programı yaparsın, geçer. Ama siyasi, sosyal ve ekonomik olarak her alanda istikrarsızlık varsa, tek başına dezenflasyonist politikalar bir yere kadar çalışır.

Esfender Korkmaz’ın yazısı