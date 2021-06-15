Esfender Korkmaz: Manipülasyon sürdükçe istikrar sağlanamaz

Biden-Erdoğan görüşmesi, ABD ekonomisinin, dolar endeksini etkilemez.

Çünkü ABD ekonomisinin altyapısı sağlamdır.

Engeller olmakla birlikte piyasa ekonomisi çalışıyor, rekabet şartları var. Bizde papazın hapsi, Biden’le görüşme, AB veya Rusya’nın bir kararı, hem ekonomik istikrarın artmasına hem de aynı paralelde kurun yükselmesine neden oluyor.

Çünkü bizde ekonomi aşırı kırılgan ve finans altyapısı da bozuktur.

Ayrıca iktisat politikalarında etkinlik yoktur.

Türkiye’de baştan beri, oligopol piyasa yapısı var, stokçuluk var, spekülatif boyutta sıcak para hareketleri oldu, başta kurumsal devlet olmak üzere yapısal sorunlar var.

Yargıya siyasi müdahale ve başkanlık sistemi ile otokrasinin tırmanması işin tuzu-biberi oldu.

Yeni liberal politikalar, dalgalı kur politikası ve özellikle planlamanın rafa kaldırılması Türkiye’nin bu yapısı içinde istikrar getirmedi.

Finans sektörü-reel sektör dengesi bozuldu.

Ekonomide kırılganlık, finansal piyasalarında ve döviz piyasalarında manipülasyon sürdükçe istikrar sağlanamaz.

Esfender Korkmaz’ın yazısı