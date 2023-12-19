Esfender Korkmaz: Konut krizi olur mu?

Türkiye’de konut spekülasyonu hükümetler ve TOKi aracılığı ile yapıldı. Piyasada Ataşehir’deki finans merkezi inşaatı nedeni ile söylendiği kadarıyla hükümete yakın bazı şirketlerde sorun var ve fakat bu şirketlerin zararlarını TOKİ ve kamu bankaları karşılıyor. Zararlar halkın vergileri ile halka sosyalize ediliyor Halkımız işin farkında değil. Farkına varmadıkça yoksullaşma devam eder.

Bir önemli sorun artık halkın konut alma hakkının kalmadığıdır.

İstanbul’da en ucuz konut beş milyon liradır. Asgari Ücrette 11 bin 400 TL’dir. Bir asgari ücretlinin daire alabilmesi için yemeden içmeden 37 yıl maaşını yatırması gerekir.

Özetle, şimdilik sektörde kriz yok, ama daha büyük yangın halkın cebindedir.

Esfender Korkmaz’ın yazısı