Esfender Korkmaz: Konut fiyatları balon yaptı

Son yıllarda konut fiyatları spekülatif artış gösterdi. 2022 Şubat ile 2023 Şubat arasında, Türkiye genelinde konut fiyatları yüzde 141,5 oranında arttı. En yüksek artış Antalya’da yüzde 174,3 oranında ve en düşük fiyat artışı Kilis’te yüzde 92,4 oranında oldu.

Konut fiyatlarında, finansal yatırım araçları fiyatlarının ve TÜFE’nin üç katı dolayında artış oldu.

2022 Şubat ile 2023 Şubat arasında;

*Türkiye ortalaması olarak konut fiyat artışı yüzde 141,5,

*Dolar kurundaki artış yüzde 38,

*Altın gram olarak fiyat artışı yüzde 39,6,

*Yıllık TÜFE oranı yüzde 55,8’dir.

Antalya ve yazlık bölgelerde konut fiyat artışının bir nedeni genel olarak pandemiden kaçışla başladı. İkincisi yabancı ve özellikle Ruslar ve Arapların konut alması oldu. Diğer bir nedeni de kara para aklama oldu.

Açık olarak konut fiyatları balon yaptı. Kiralar daha çok balon yaptı. Bu demektir ki, siyasi iktidarın konut politikası yanlıştır. Yalnızca rant amacıyla TOKİ kanalıyla kamu arazilerinde zenginlere lüks konut yapmak ve yaptırmak doğru bir yol değilmiş. Siyasi iktidarın konut anlayışından dolayı bundan sonra da bir çözüm bekleyemeyiz.

Esfender Korkmaz’ın yazısı