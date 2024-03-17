2020 yılında, pandemi nedeni ile yazlıklara ve müstakil evlere talep arttı. Benim oturduğum Çekmeköy Ömerli’de müstakil arsaların metrekare fiyatları, 1000 liradan 20 bin liraya yükseldi. Şimdi tekrar 10 bin liraya geriledi.

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*TL’den kaçış,

*Kara para aklama,

*Siyasi ve bürokratik rantlar,

*Yabancıya konut satışları fiyatları artırdı.

TÜİK 2022 Aralık ayı finansal yatırım araçları reel getiri oranına göre, TL mevduatta brüt faiz oranı eksi 41,25 oldu. TL’de duranların 100 liralık satın alma gücü bir yılda 58,75 liraya geriledi. TL’den kaçış döviz altın yanında gayrimenkule de talebi artırdı.

2022 yılında Merkez Bankası ödemeler bilançosunda, net hata ve noksan kaleminde, nereden geldiği belli olmayan 26,2 milyar dolar döviz girişi var. Acaba 2022 yılında ve öncesinde döviz gelsin de seçim öncesi kriz olmasın diye kara paraya göz mü yumduk? Bu nedenle Türkiye 21 Ekim 2021’de gri listeye girdi.

2023 seçim öncesi, her partide ön seçim olmadığı için yüksek paralar döndü. Bunların kimler olduğunu kamuoyu çok iyi biliyor. Siyasette bu tür yolsuzlukların aklanması içinde gayrimenkule talep arttı.

Yabancıya vatandaşlık da verildiği için konut satışları arttı. Ruslar ve Araplar kolay para kazandıkları için, konut talebini ve fiyatları artırdılar.

2023’te deprem telaşı da konut fiyatlarının artmasına neden oldu.

Esfender Korkmaz’ın yazısı