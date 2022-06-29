Esfender Korkmaz: Kasımda seçim olası görünüyor

AKP’nin bugün aldığı oyların yüzde 8,9’u Türkiye’de kendini siyasi İslam olarak tarif edenlerden geliyor. (Kadir Has Üniversitesi; Türkiye araştırması 2021) Kalan yüzde 21’i de bütçeden para alanlardan geliyor.

Eğer Türkiye’de demokratik ülkelerde olduğu gibi kontrollü ve denetimli bir başkanlık sistemi olsaydı bu kadar maliyet doğurmazdı.

Erken seçim olasılığına gelince; özellikle ekonomik kriz sürdürülemez boyuttadır. 2023 baharına ulaşmamız çok zor görünüyor. Kurları bastırmak ve dış borçları çevirmek hemen hemen imkansızdır.

TOBB başkanı KDF kefaleti ile 150 milyar lira kredi dağıtılacağını açıkladı. AKP her seçim öncesi bu şekilde devlet garantili KOBİ kredisi dağıtıyor. Eğer seçim 2023 baharında olsaydı, şimdiden dağıtmazdı.

Özetle, nerden bakarsak bakalım Kasım ayında seçim olası görünüyor.

Esfender Korkmaz’ın yazısı