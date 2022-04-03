Esfender Korkmaz: İşçi umutlandı ama kursağında kaldı

NATO Zirvesi sonrası 25 Mart 2022’de Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret ile ilgili, “Yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz. Veren el alan elden hayırlıdır.” şeklinde açıklama yapmıştı.

İşçi umutlandı. Ama kursağında kaldı. Çünkü altı gün sonra 31 Mart 2022 Özbekistan dönüşü; ”Vatandaşıma onu aldatacak, yani yapmayacağımız veya yapamayacağımız bir şeyi söylemeyi doğru bulmam. Asgari ücreti tespit için bir komisyon var. Her sene toplanıyor. Dolayısıyla da bunun vakti Aralık’tır.” dedi.

Esfender Korkmaz’ın yazısı