Diken

Yaramazlara biraz batar!

Esfender Korkmaz: İşçi umutlandı ama kursağında kaldı


NATO Zirvesi sonrası 25 Mart 2022’de Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret ile ilgili, “Yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz. Veren el alan elden hayırlıdır.” şeklinde açıklama yapmıştı.

İşçi umutlandı. Ama kursağında kaldı. Çünkü altı gün sonra 31 Mart 2022 Özbekistan dönüşü; ”Vatandaşıma onu aldatacak, yani yapmayacağımız veya yapamayacağımız bir şeyi söylemeyi doğru bulmam. Asgari ücreti tespit için bir komisyon var. Her sene toplanıyor. Dolayısıyla da bunun vakti Aralık’tır.” dedi.


Esfender Korkmaz’ın yazısı

SON HABERLER

Diyetisyen Funda Özmen’le Ramazan’a özel

Covid geçirenler oruç tutmalı mı tutmamalı mı? Ramazan’da en sık yapılan beslenme hataları hangileri? Sahura kalkmadan oruç tutmanın bünyeye bir zararı var mı? Günde ne kadar pide yemeli? ‘Tatlı olmazsa olmaz’ ne yapabilir? Aralıklı oruç herkes için uygun mu?

AKP’li Çam, Beren Saat’in konuşmasına çok şaşırmış!

AKP Milletvekili ve Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Lütfiye Selva Çam, kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesini öngören kanun teklifiyle ilgili eleştirilere yanıt verirken lafı Beren Saat’e getirdi: “Konuşmasıyla, komisyonlarda HDP ve CHP’li milletvekillerinin konuşmalarının birebir benzeştiğini gördüm ve çok şaşırdım.”