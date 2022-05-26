Esfender Korkmaz: İnsan ‘Acaba mazoşist miyiz’ diye sormak zorunda kalıyor

World İnequality tarafından hazırlanan 2022 Dünya Eşitsizlik Raporu’nda; dünya genelinde gelir ve servette eşitsizlik olarak Türkiye en eşitsiz ülkeler arasında yer aldı. Geliri en yüksek olan yüzde 10’luk nüfus kesiminin geliri ile, geliri düşük yüzde 50’lik kesim arasındaki gelir farkı 2018 yılına kadar yüzde 20 iken, 2018 başkanlık sistemi ile yüzde 23’e çıktı. Yani zengin daha zengin, fakir daha fakir oldu.

Mazoşist, ruhsal ve fiziksel olarak kendisine acı çektirmekten haz duyan kişilere denir. Bu saydıklarımıza rağmen eğer AKP oyları yüzde 30 üstünde çıkıyorsa, o zaman da insan; “Acaba biz mazoşist miyiz?” diye sormak zorunda kalıyor.

Esfender Korkmaz’ın yazısı