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Yaramazlara biraz batar!

Esfender Korkmaz: IMF kötü ama ekonomiyi bugünkü yönetime bırakmak daha da kötü

Doların 10 liraya çıkmasıyla, kur istikrarında kritik eşik aşılmış oldu. TL tarihinin en düşük değerini yaşıyor. Bundan sonra doları tutmak için Merkez Bankası’nın gösterge faizini 5 puan artırması gerekir. Aksi halde, eğer Türkiye IMF’ye gitmez ise dış borçlarda da  bir sorun yaşayacaktır.

IMF’ye gitmek çözümlerin en kötüsüdür. Ama ekonomiyi bugünkü ekonomi yönetimine (aslında ekonomi yönetimi de yok) bırakmak daha da kötüdür. (…)


Eğer hükümet ekonomik soruna kendi kültür ve popülist penceresinden bakarsa, sorunu da görmez, çözüm de getiremez. O zaman ya hızlı bir erken seçim olmalı veya Türkiye birkaç yıl kazanmak için IMF’ye gitmelidir.

Esfender Korkmaz’ın yazısı

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