Esfender Korkmaz: Hükümet bilerek veya bilmeyerek istikrar önlemi almıyor

23 Mayıs 2022 günü akşamı Sayın Cumhurbaşkanının hükümet adına konuşması, bu tablonun daha da ağırlaşacağını gösterdi. Nedenine gelince; Cumhurbaşkanı vizyonlar saydı ve fakat içini doldurmadı. Suriye, Yunanistan, İsveç ve Finlandiya konusunda tehditkâr konuştu. Parantez içinde söylemek gerekirse, İsveç ve Finlandiya konusunda Türkiye haklıdır. Ne var ki dış politikada sorunları tehditlerle değil, diplomatik yolla çözmek gerekir.

Mamafih, Cumhurbaşkanı konuştuktan sonra dolar anında artmaya başladı. Rusya ve Batı arasındaki savaş, Türkiye’nin tarafsız kalmasına imkân vermeyecektir. Eğer erken seçim olmazsa, Türkiye daha zor duruma düşecektir. Ekonomik istikrar daha çok bozulacaktır. Kaldı ki kriz yaşadığımız halde, hükümet bilerek veya bilmeyerek istikrar önlemi almıyor. Hükümete olan güven kaybı da, ekonomik istikrar sorununu derinleştiriyor.

Esfender Korkmaz’ın yazısı