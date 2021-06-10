Esfender Korkmaz: Günübirlik kararlarla hiçbir ekonomi dikiş tutmaz

Türk lirasını kurtarabilir miyiz? Nasıl kurtarırız?

Her şeyden önce başkanlık sisteminden çok hızlı çıkıp, parlamenter demokrasi sistemine dönmemiz gerekir.

Ekonomik istikrar için, enflasyonla mücadele programı yapılması gerekir. Faktör verimliliğini artırmak gerekir. Kronik enflasyona neden olan yapısal sorunları çözmek gerekir.

Sermaye için mülkiyet güvencesi getirmek, kayyum uygulamasını kaldırmak gerekir. Kurumsal devlet yapısını yeniden oluşturmak gerekir.

Merkez Bankası’nı siyasi tasalluttan uzak tutmak gerekir. Cumhurbaşkanının faiz indirimi ısrarından vazgeçmesi gerekir.

Bunları bugünkü iktidar yapmıyor. Sanki kur artışı ve dolarizasyonu istiyor.

Netice olarak artık öğrenmiş olmamız gerekir ki; ne yaparsak yapalım günübirlik kararlarla, bakkal hesabı ile hiçbir ekonomi dikiş tutmaz. Maliyetine, toplum olarak hep birlikte katlanıyoruz.

Esfender Korkmaz’ın yazısı