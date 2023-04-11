Esfender Korkmaz: Fiyatlar 14 kat arttı

Siyasi iktidar, siyasi İslam’a taviz vermek için, İstanbul Anlaşmasını fesh etti. 2012 yılı 6284 sayılı kanun, şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirleri düzenliyor. Yeniden Refah Partisi’nin ittifaka katılma pazarlığında bu yasanın kaldırılmasını öne sürdü.

2003 yılından 2023 Mart ayına fiyatlar 14 kat arttı. Gelir-fiyat dengesi o kadar bozuldu ki, normal bir memurun veya işçinin araba almak hayali bile kalmadı. 20 bin 600 lira alan bir doçent normal bir kirada oturamaz. Gecekondu bulmak zorundadır. Bu durum toplumu geriyor. Bu nedenledir ki, çoğu mütedeyyin insanlar ve muhafazakârlar, AKP’den ayrıldı.

100 yıl önce, çağdaş yaşam için mücadele vermiş bir millet olarak bugün huzurlu ve refah içinde yaşamak, herkesten çok bizim hakkımızdır. 14 Mayıs seçimleri, yeniden hep birlikte ve kardeşçe yaşama hakkımız için bir dönüm noktası olmalıdır.

Esfender Korkmaz’ın yazısı