Esfender Korkmaz: Faiz yine kaybettirdi

TÜİK, finansal yatırım araçlarının, aylık ve yıllık reel getiri oranlarını açıkladı. Kasım ayında ve son bir yıl içinde en fazla reel getiriyi altın sağladı. En fazla reel kaybı da, mevduat getirdi.

Kasım ayında mevduatın aylık reel getirisi eksi yüzde 1 oldu. Yıllık reel getirisi ise eksi yüzde 29,19 oldu.

Şimdi mevduat faizleri arttı. Merkez Bankası ağırlıklı ortalama mevduat faizini yüzde 49,33 olarak açıkladı. 2024 TÜFE oran yüzde 70 tahmin ediliyor. Bu durumda yüzde 49,33 nominal faiz yüzde eksi 12,2 reel faiz demektir. Yani eğer MB gösterge faizini daha da artırmaz ise mevduat sahibi kaybetmeye ve TL’den kaçmaya devam edecektir.

Esfender Korkmaz’ın yazısı