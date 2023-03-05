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Yaramazlara biraz batar!

Esfender Korkmaz: Enflasyonun yüzde 50’nin altına düşme imkanı yok

Maliyetleri gösteren Yİ-ÜFE, Şubat ayında aylık bazda yüzde 1,56 arttı. Geçen yıl aynı ayda yüzde 7,22 olmuştu. Yeni bir kur artışı olmaz ise, Yıllık Yİ-ÜFE de düşmeye devam eder. Ancak Şubat ayında Yİ-ÜFE oranı yine de TÜFE’den daha yüksek yüzde 76,61 oldu. Bu demektir ki maliyet artışı perakendeye yansımaya devam edecektir.

En büyük sorun, halkı doğrudan etkileyecek sorun; Yİ-ÜFE’nin elektrik ve gazda yüzde 152,11 ve ilaçta 106’43 olmasıdır.


Sonuç; Tek haneli faiz anlayışı devam ettikçe, devlet şirket gibi yönetildikçe, seçim popülizmi devam ettikçe, enflasyonun yüzde 50’nin altına düşme imkânı yoktur.

Esfender Korkmaz’ın yazısı

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