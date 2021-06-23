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Yaramazlara biraz batar!

Esfender Korkmaz : Enflasyonda panik etkisi

Mayıs ayında Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi (Yİ-ÜFE) biraz daha düşük yüzde 38,83 olmuştu. 

Yurt İçi ve Yurt Dışı Üretici Fiyatlarında artışın temel nedeni kur artışı, madalyonun tersi TL’nin değer kaybetmesidir. 


Kur artışları devam ederse ve Türkiye’de üretim, yüksek oranda (yüzde 40 üstünde) ithal girdiye bağımlı olduğu sürece, biz üretim maliyetlerindeki bu yüksek artıştan kurtulamayız. 

Dahası da bu maliyet artışları TÜFE’ye de yansımak zorundadır. 

Aksi halde firmaların üstünde kalır ve firmalar iflas eder.

Bu şartlarda ekonomik önlemler alınsa bile çözüm için yetersiz kalır. 

Önce Türkiye’yi bu panik havasından kurtarmak gerekir.

Buna ‘enflasyonda panik etkisi’ diyebiliriz.

Esfender Korkmaz’ın yazısı

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