Esfender Korkmaz: Enflasyonda çözüm umudu kalmadı

Son yıllarda dünyada artan enflasyonu, yalnızca faizleri artırarak ve enflasyonun üstünde reel faiz vererek, birçok ülke çözdü. Ancak bu ülkelerde TÜFE oranı yüzde 10 dolayında idi. Söz gelimi ABD’ de yüzde 9 ve Brezilyada yüzde 12 idi. Arjantin’de ve bizde yüzde 70 ve üstündeki enflasyonu yalnızca nominal faizleri artırarak çözmek imkanı yoktur.

Merkez Bankası faiz açıklamasında enflasyon nedeni olarak;

Yurt içi talebin yüksek olmasını,

Hizmet fiyatlarındaki katılığı;

Jeopolitik riskleri gösterdi.

Standart and poor’s ve birçok uluslararası kuruluşun, Türkiye’de seçim sonrası Haziran ayı yıllık enflasyon tahmini yüzde 60’dır. Bankaların halen mevduata verdiği azamı faiz yüzde 48’dir. Seçim sonrasına göre; bugün mevduata para yatıran, yıllık bazda yüzde eksi 7,5 oranında reel faiz alacaktır. Yani mevduata para yatıranın satın alma gücü düşecektir. O zamanda TL’ den kaçış, tüketim ve talep artışı da devam edecektir.

Esfender Korkmaz’ın yazısı