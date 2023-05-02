Esfender Korkmaz: Ekonomik kriz dip yapacak

TÜİK verilerine göre 2015 baz yılına göre, Şubat 2023 ihracat birim değer endeksi 116.2 ve ithalat birim değer endeksi ise 136,8 oldu. Bu demektir ki;

*2015 yılında 100 dolara ihraç ettiğimiz malı Şubat ayında 116,2 dolara ihraç etmişiz.

*Yine 2015 yılında 100 dolara ithal ettiğimiz malı Şubat 2023’te daha pahalı 136,8 milyar dolara ithal etmişiz.

Dış ticaret haddi, bu endekslerin oranıdır. Şubatta 100 altında 84,9 olduğu için dış ticaret haddi aleyhte olmuştur ve dış açıkların artmasına neden olmuştur.

Türkiye’nin, özel hesaplara dayanmayan bir dış ticaret politikası olmalıdır. Aksi halde böyle giderse ekonomik kriz dip yapacaktır.

Esfender Korkmaz’ın yazısı