Esfender Korkmaz: Dünya hapşırınca biz grip oluyoruz

Netice olarak; bu sene dünya ekonomisi iktisadi faaliyetlerde bir yavaşlama yaşıyor. Ama bu yavaşlama bir durgunluk veya krize dönüşmeyecektir. Türkiye’de ise durum farklıdır.

Türkiye’de büyüme zaten 2021 son çeyreğinden başlayarak son 4 çeyrektir düşüyor. Büyümenin düşmesi ve eksi büyüme, krizin derinleşmesi demektir. Eğer iktidar değişmez devam ederse, güven sorunu derinleşir. Bugünkü politikalar da devam ederse, ekonomi dip yapar.

Politikaların değişmeyeceği anlaşılıyor. Çünkü hükümet bir istikrar sorunu olduğunu kabul etmiyor. Aynı durumu 2009 krizinde de yaşadık.

2009 Dünya Finansal Krizi’nde, o zaman başbakan olan Erdoğan, ”kriz bizi teğet geçti” demişti. Gerçekte ise 2009 yılında;

İşsizlik oranı olarak; Dünya ortalaması yüzde 6,2 oldu ve fakat Türkiye’de yüzde 14’e yükseldi.

Büyüme oranı olarak; Dünya ortalamasında yüzde -1,6 oranında daralma oldu. Gelişmekte olan ülkeler ortalama yüzde 1,9 oranında büyüdü, Türkiye ise yüzde -4,8 oranında daraldı.

2009 yılında Türkiye’de reel kesim güven endeksi 100 güven sınırının çok altına düştü ve 50 sınırına geriledi.

Esfender Korkmaz’ın yazısı