Esfender Korkmaz: Dolar baskı altında mı?

Ekonomide oyunu kuralına göre oynamaz isek ve siyasi iktidarın baktığı gibi günübirlik bakarsak, yanlışlar yeni yanlışlar doğurur ve bugünkü gibi içinden çıkılmaz bir istikrar sorunu oluşur.

Kur korumalı mevduat yanında hükümet kur artışını önlemek için bankaları sıkıştırıyor. Medyada yer aldığına göre Kapalıçarşı”dan dolar topluyor. Bunlar yanlıştır. Çünkü, kur korumalı mevduat gelir dağılımını bozdu ve yoksulluğu artırdı. Kapalıçarşı”dan dolar toplamak MB”ye olan güveni düşürdü ve ayrıca enflasyonist etki yaratır. TL”de aşırı değer kaybını önlemek için Hükümetin bunların yerine MB gösterge faizini artırması gerekirdi.

2022 Nisan ayında dolar kuru 14,6271 idi. Bir yıl sonra 2023 Mart ayında yüzde 30 artarak, 19,0161”e yükseldi. Aynı dönemde TÜFE oranı yüzde 50,51 oldu. Kur artışı enflasyonun altında kaldı.

Merkez Bankası reel kur endeksine göre, 2022 Mart ayında TL dolara karşı yüzde 46,18 oranında daha düşük değerde idi, bu sene Mart ayında kısmen değer kazanarak yüzde 40,62 oranına geriledi. Hükümet faize müdahale etmeseydi, TL daha hızlı değer kazanırdı.

Bugün döviz sepeti olarak kur artışının enflasyonun altında kalmasının asıl nedeni, TL”nin düşük değerde olmasıdır.

Esfender Korkmaz’ın yazısı