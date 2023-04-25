Esfender Korkmaz: Doğalgazda gizli vergi

Eğer bir siyasi iktidar doğal gazı, maliyetinin çok üstünde satıyorsa, bu gizli vergi demektir.

2019 yılını temel yıl olarak (100) alırsak, dünyada doğal gaz toptan satış fiyatı, 2023 Mart ayında 83,2′ ye geriledi. Türkiye’de ise, 421,9’a yükseldi.

Aynı dönemde TÜFE endeksi de 100’den 306,98 yükseldi. Yani Türkiye TÜFE sepetinde yer alan doğal gaz ortalama fiyat artışı yıllık TÜFE oranın üstünde oldu.

Aslında aynı yıllar için TÜFE endeksinde dünya ortalama fiyat artışı yüzde 22’yi de düşürmek gerekir

Doğal gaz dolarla alınıyor. Ama Türkiye’de doğal gaz fiyatları kur artışının da çok üstünde oldu. Yine; 2019 yılını 100 alırsak 2023 Mart ayında dolar kuru endeksi 278,8 oldu. Zaten kur artışı fazlasıyla enflasyona yansıyor.

O zaman demek ki siyasi iktidar doğal gaz fiyatlarını enflasyonun çok üstünde artırmış. Mevcut siyasi iktidar, yoksul ve kış demeden doğal gaz fiyatlarını enflasyonun da çok üstünde artırmak yoluyla milletten gizli vergi almış. Bugün iane gibi bir ay bedava doğal gaz kararı alması, aklıselim sahibi herkesi rahatsız eder.

Esfender Korkmaz’ın yazısı