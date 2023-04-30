Esfender Korkmaz: Devlet yeniden halkın devleti olmalıdır

Belediye oluşturma ve kaldırılması için ilgili yörede, referandum şartı konulmalıdır.

Planlama, işleyiş ve örgütlenme yapısı; belediyelerin kendileri tarafından iç denetim yoluyla yapılmalıdır. Parti genel merkezlerinin, İçişleri Bakanlığı’nın ve valilerin vesayet yetkisi kaldırılmalıdır. İcabı halinde, Belediye Meclis üyelerinin onda birinin isteği ile denetim ve yolsuzluk iddialarında kovuşturma, Sayıştay ve yerel mahkemeler tarafından yapılmalıdır.

Belediyelerin de kendilerini ve bölgelerinin haklarını ilgilendiren konularda doğrudan mahkemeye gitme hakları olmalıdır.

Tüm imar planlaması ve uygulaması Belediyeler tarafından yapılmalı; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ’nin merkezden plan yapma yetkileri kaldırılmalıdır.

Belediyelerin vergi toplama hakkı genişletilmeli, özel kişi ve şirketler tarafından belediyelere yapılacak hibeler, okul, yurt, hastane şeklinde aynı nitelikte de olabilmelidir.

Bütçeden yapılan hane halkına yardımlar ve hane halkına yardımlar ödenekleri belediyelere aktarılmalıdır. Bu yardımları hak edenler; yöre halkını daha iyi tanıyan; belediye, sanayi odası, ticaret odası ve ziraat odası tarafından seçilen bir heyet tarafından tespit edilmelidir.

Esfender Korkmaz’ın yazısı