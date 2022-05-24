Esfender Korkmaz: Devlet iş yaratmıyor, para ve poşet dağıtıyor

AKP iktidarı planlamayı kaldırdı. Devlet bütçesi popülist amaçlı kullanılıyor. Devlet iş yaratmıyor; para ve poşet dağıtıyor. Piyasada sektörel dengeler bozuldu. Hükümetin tek hedefi inşaat sektöründe rant yaratmak oldu. Özel sektör, devlet taşeronu oldu.

Finans sektörü ile reel sektör arasındaki denge bozuldu. Kırılgan ve spekülatif piyasa yapısı oluştu. Türkiye, erken sanayisizleşme yaşıyor. Öte yandan, yine devletin piyasada rekabetin önünü açması, bu nedenle de doğrudan veya dolaylı olarak düzenleyici işlev yapması gerekir.

AKP iktidarı ise, devlet tekellerini özelleştirdi. Oligopol piyasa yapısı oluştu. Halk daha pahalı et yiyor. İnternet hizmeti alamıyor. Kağıt kıtlığı var. Elektrik faturalarını ödeyemiyor.

Esfender Korkmaz’ın yazısı