Esfender Korkmaz: Çözüm bulunmazsa, Türkiye genç beyinleri kaybedecek

Neumark Almanya’ya döndükten sonra, 1979 yılında Boğaziçi’ne sığınanlar isimli kitabı yazdı. Bu kitabın önsözünde Neumark “Hitler Almanya’sından kaçan mültecilerin nispi önemi hiçbir yerde Türkiye Cumhuriyeti’ndeki kadar büyük olmamış ve çalışmaları kalıcı bir tesir bırakmamıştır.” diyor.

İstanbul ve Ankara’da görev alan bu profesörlerin çoğu geldikleri zaman genç bilim adamlarıydı. O günün savaş dışında kalmayı başarabilmiş huzurlu genç Türkiye’si beyin göçü alırken, ne oldu da bugün Türkiye yüksek oranlı beyin göçü veren bir ülke konumundadır? Toplum siyasi tercihlerinde kendi geleceği için bu hususları dikkatli değerlendirmek zorundadır.

Beyin göçü Türkiye için karşılığı olmayan beşeri sermaye kaybına yol açmaktadır. Beşeri sermaye kalkınmanın en önemli ayağıdır. Bu sermayenin kaybı, ülke kalkınmasını da olumsuz etkiliyor. Bugün tersine eğer çözüm bulunmazsa, Türkiye genç beyinleri kaybedecektir.

Esfender Korkmaz’ın yazısı