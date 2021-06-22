Esfender Korkmaz: Büyüme yoksullaşma getirdi

2020 yılında pandemi nedeniyle global ekonomi daraldı.

Bu sene bütün dünyada GSYH’da büyüme var.

Bunun iki nedeni var;

Birisi tüketici talebinin ve üretimin daha fazla ertelenmesi mümkün değil, ikincisi 2020 baz yılı eksi olunca, 2021 büyüme oranları yüksek çıkıyor.

Yüzde 6,5 büyüme, bizim gibi gelişmekte olan dünya ortalamasına yakın bir büyümedir.

Eminim ki siyasi iktidar ve yandaş medya bu büyümeyi Türkiye uçtu olarak yorumlayacaktır.

Büyüme yoksullaşma getirdi.

Bir ülke yoksullaşarak da, servet kaybederek de büyüyebilir.

Esfender Korkmaz’ın yazısı